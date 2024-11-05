В США скончался миллиардер и мегадонор республиканцев Бернард Маркус: чем он запомнился

В США на 96-м году жизни скончался миллиардер, один из главных спонсоров Республиканской партии, основатель сети магазинов стройматериалов Home Depot Бернард Маркус. Предпринимателя не стало 4 ноября, то есть за день до выборов президента США.

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О смерти своего основателя сообщила компания Home Depot. В свою очередь, ряд массмедиа США отметили, что именно Маркус "был мегадонором Трампа и республиканцев", то есть спонсировал предвыборные кампании бывшего президента США Дональда Трампа.

Сообщается, что в рамках последней президентской кампании Маркус направил в поддержку Трампа $1,8 млн. Правда, это меньше, чем в 2016 году, когда миллиардер поддержал кандидата в президенты Трампа суммой в размере $7 млн.

В Home Depot о политической деятельности своего основателя не рассказывают (ниже мы объясним почему).

Будущий предприниматель родился в 1929 году в семье "советских" иммигрантов еврейского происхождения. Маркус получил фармацевтическое образование, но не стал работать в сфере здравоохранения, а занялся торговлей. Начиная с ранга руководителя маленького магазина, он работал на разных должностях в O'Dells, Vornado и Handy Dan. А свои первые магазины будущий миллиардер открыл после увольнения из Handy Dan.

Forbes оценил состояние Маркуса в $11 млрд.

Первый магазин хозтоваров The Home Depot Маркус совместно с Артуром Бланком основал еще в 1978 году. Теперь это розничный гигант, в сети которого 2300 магазинов. Home Depot имеет рыночную стоимость около $400 млрд.

Маркус был генеральным директором Home Depot до 1997 года и занимал должность главы компании до выхода на пенсию в 2002 году.

В Home Depot упоминают о десятках благотворительных проектов Маркуса. В частности, вместе со своей женой он основал Центр аутизма Маркуса в Университете Эмори. Еще бизнесмен вносил много благотворительных взносов медицинским организациям.

Но в 2019 году слова Маркуса о поддержке переизбрания Трампа спровоцировали в США призывы бойкотировать торговлю Home Depot. Администрация сети официально сообщила, что "Маркус ушел на пенсию почти 20 лет назад и не выступает от имени компании".

Именно поэтому Home Depot не упоминает о поддержке республиканцев, но отмечает, что "благотворительную деятельность Фонд Маркуса продолжит, сосредоточив внимание на делах евреев, детей и медицинских исследований".

Как сообщал OBOZ.UA, в США 5 ноября 2024 года проходят 60 в истории страны выборы президента. Как же проходят выборы, показавшие первые результаты голосования и кто станет новым президентом, смотрите в нашей онлайн-трансляции.

Раньше мы рассказывали, что будет, если результат президентских выборов в США обжалуют.