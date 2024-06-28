В США скончался известный украинский изобретатель и пластун Любомир Романков. Фото

Украинский ученый, член скаутской организации "Пласт" Любомир Романкив скончался 28 июня в США в возрасте 93 лет. Он был ведущим ученым в технологической корпорации IBM, являющейся крупнейшим мировым производителем компьютеров, именно он помог изобрести тонкоплавающие магнитные головки для жестких дисков, полностью изменивших компьютерную индустрию и ускоривших запись информации в миллионы раз.

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С командой IBM Романкив выпустил первые в мире жесткие диски, которые и приобрела компания Apple и вскоре презентовала первый настольный компьютер. О потере на своей Facebook-странице сообщил украинский историк и общественный деятель, пластун Юрий Юзич.

"Сегодня ночью (по украинскому времени) в США умер украинский изобретатель Начальный Пластун Любомир Романкив. Третий украинский Chief scout, который в 90-е годы привлек и инвестировал по меньшей мере 500 тыс. долларов в развитие "Пласта". Профессионализировав центральный офис "Пласта", – рассказал он.

Именно усилиями Любомира Романкива в значительной степени украинский скаутинг стал самым массовым молодежным движением в Украине, добавил Юрий Юзич.

Кроме того, Романков является автором и соавтором более 65 патентов. В частности, именно он придумал, работая ведущим инженером ИВМ, как записывать и считывать информацию с жестких дисков.

"Каждый раз, как включаем компьютер – начинает работать минимум семь изобретений украинца Романкива. Его имя занесение в галерею славы в США", – рассказал историк.

Любомир Романков родился 17 апреля 1931 года в городе Жовква Львовской области. С 12 лет стал членом тогдашнего тайного "Пласта", действовавшего под нацистской оккупацией под легальным названием "Воспитательные сообщества украинской молодежи" (ВСУМ).

После Второй мировой войны продолжил свое пластование, вступив в 1946 году в "Пласт" в баварском городе Берхтесгаден.

Также был воспитанником кружка "Волки" в шалаше имени Святослава Завоевателя. Успешно прошел всю юношескую пластовую образовательную программу, достигнув степени пластуна-скоба.

Более десяти лет в целом посвятил воспитательной работе в "Пласте", работая с детьми. После переезда в США в 1958-1961 годах был юношеским воспитателем в Бостоне.

В 1957 году получил степень бакалавра в Университете Альберты. Впоследствии окончил магистратуру. После этого в 1962 года получил степень доктора философии в области металлургии и материаловедения в Массачусетском технологическом институте. Стал автором более 150 статей, отредактировал десять томов материалов разных технических симпозиумов.

В 1993 году за значительные достижения получил медаль Перкина – высшее отличие Общества химической промышленности США.

В 1994 году Электрохимическое общество США наградило Любомира Романкива медалью Витторио де Нора. В этом же году получил награду памяти Морриса Либмана от IEEE.

В 2000 и 2001 годах являлся изобретателем года.

Ученый получил 13 наград за выдающиеся изобретения и вклад в науку от IBM и 25 наград за изобретения и достижения.

В марте 2012 года Любомира Романкива ввели в Зал национальной славы США. Он является одним из десяти изобретателей (вместе со Стивом Джобсом), удостоенных такой чести.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб Назар Лугарев, возглавлявший "Пласт" в Ивано-Франковске. Воин участвовал в АТО, а после начала полномасштабного вторжения снова взял в руки оружие. Герой пал во время минометного обстрела под Гуляйполем на Запорожье.

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