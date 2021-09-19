В США разбился военный самолет, есть раненые. Видео

В жилом районе Лейк-Уэрта в штате Техас, США, в воскресенье, 19 сентября, разбился военный вертолет. В результате аварии повреждены от двух до шести домов и пострадали от двух до трех человек.

Об этом сообщили в Twitter полицейское управление Лейк-Уэрта и пожарное управление Форт-Уэрта. По данным полиции, самолет разбился между 4000 кварталами Теджас-Трейл и Дакота-Трейл.

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Также, по данным правоохранителей, авария произошла во время учений. Два пилота были катапультированы, один был доставлен в больницу, другому предоставили медицинскую помощь, он получил незначительные травмы.

Напомним, ранее в Мексике упал вертолет Ми-17, на борту которого находились 20 человек, среди них представители властей штата Веракрус и военнослужащие военно-морских сил. Погибших при аварии нет.

Сообщалось, что перед аварийной посадкой пилот вертолета пытался приземлиться, но потерял контроль над управлением. При падении воздушное судно закрутилось, упало, получив повреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом этого года на Прикарпатье на частный жилой дом упал легкомоторный спортивный самолет. В результате ЧП погибли 4 человека, среди которых профессиональный летчик Игорь Табанюк.