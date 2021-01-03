В США распространили более 13 млн доз вакцины от COVID-19

В США было распространено более 13 миллионов доз вакцины от COVID-19, но прививки сделали только 4,2 миллионам человек.

Об этом сообщило VOA. Отмечено, что проблемой стало отсутствие указаний от федерального правительства о том, как лучше всего доставить вакцины населению.

Издание отметило, что в Калифорнии насчитывается 25 тюрем, в каждой из которых зарегистрировано более тысячи случаев COVID-19. При этом ни одна из них не включена в программу штата по вакцинации заключенных.

Лидером по количеству инфицированных стала тюрьма в городе Авенал, где заболели более 3500 человек.

США, по-прежнему занимают первое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Университет Джонса Хопкинса сообщил 3 декабря, что на долю США приходится 20,4 миллиона из 84,3 миллиона больных в мире.

В США зарегистрировано более 350 тысяч умерших от коронавируса. По прогнозам органов здравоохранения, в ближайшие недели ожидается всплеск заболеваемости, связанный с сезоном праздников.

Статистика COVID-19 в США Worldmeters

По данным агентства Bloomberg, вмире уже использовали около 12 миллионов доз вакцин против COVID-19. Больше всего доз для прививок получили:

Китай – 4,5 миллиона;

США – 4, 284 миллиона;

Израиль – 950 тысяч;

Великобритания – 947 206 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL 11 декабря вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech одобрили для экстренного использования в США. Массовая вакцинация в стране началась 14 декабря.

19 декабря 2019 года Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило массовое использование вакцины от коронавируса (COVID-19) компании Moderna.