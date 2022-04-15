В США провели акцию в поддержку Украины: здание посольства РФ стало желто-голубым. Фото

У посольства Российской Федерации в США провели акцию протеста в поддержку Украины. Активисты проецировали украинский флаг на здание дипведомства в Вашингтоне, тогда как сотрудники посольства попытались использовать прожектор, чтобы затушевать его.

Как пишет CNN, организатором протеста стал старший научный сотрудник Института Брукингса Бенджамин Виттес и еще десять людей. Они собрали около 15 прожекторов и четыре генератора и включили их с наступлением ночи, чтобы проецировать украинский флаг на посольство (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы не собирались штурмовать ворота (посольства. – Ред.), но мы хотим как-то попасть внутрь. А свет позволяет это сделать", – пояснил Виттес.

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Но когда они включили свет, сотрудники российского посольства, по словам Виттеса, были готовы и включили прожектор, чтобы затушевать флаг. И тогда началась игра в "кошки-мышки", как написал организатор в своем Twitter.

Протестующие перемещали один из флагов в одно место на посольстве, а прожектор следовал за ним. Это продолжалось несколько часов, сообщил Виттес. Пока, примерно в 1:30 ночи, сотрудники посольства не сдались и не прекратили попытки затушевать украинский флаг.

"Тот факт, что они посчитали необходимым отреагировать так, как они это сделали в течение многих часов, очень важен. Они восприняли протест так, как мы его задумывали – не пускать их в пространство их собственного посольства", – рассказал организатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Эстонии женщины вышли под посольство РФ в Таллине, чтобы привлечь внимание к изнасилованиям российскими оккупантами украинских женщин и детей. Участницы протеста надели на головы черные пакеты и обмазали ноги и белье красной краской.