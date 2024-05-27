В США пронесся мощный торнадо, погибли 18 человек. Фото и видео

В ночь на 27 мая четыре штата США накрыл мощный торнадо. Природный катаклизм привел к гибели не менее 18 человек, из которых четверо – дети.

О последствиях шторма сообщило издание CNN. Скорость ветра достигала 265 км/ч. Под угрозой оказались около 109 миллионов человек на значительной территории США. Непогода сопровождалась градом, разрушительными ветрами и свирепыми смерчами преимущественно в долинах рек Миссисипи, Огайо и Теннесси.

В частности, в сети распространили видео, где видно, как торнадо снимает стены автозаправочной станции в городе Велли-Вью в штате Техас. Там прятались десятки людей. Несколько из них получили ранения, но все выжили.

По данным СМИ, по меньшей мере семь человек, в том числе дети 2 и 5 лет, погибли в результате непогоды в округе Кук, штат Техас. Еще восемь – в Арканзасе. Также один человек погиб в Кентукки и двое в Оклахоме. В последнем также известно о 23 пострадавших в результате торнадо.

Президент Джо Байден был проинформирован о сложившейся ситуации. По данным Центра прогнозирования штормов, в воскресенье вступил в силу повышенный уровень опасности торнадо, определенный как редкая "особо опасная ситуация".

"Интенсивные грозовые разряды будут продолжаться по всей территории наблюдения до вечера. Вероятны несколько торнадо, некоторые из которых, как ожидается, будут интенсивными. Также возможен очень большой град, а также риск потенциально значительных разрушительных порывов ветра", – сообщил Центр прогнозирования штормов.

Как пишут СМИ, повреждений в штатах настолько много, что местные власти не знают, с чего начинать ликвидацию последствий. Общее количество округов, пострадавших от урагана, достигло 106. Более 600 000 абонентов остались без света.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В конце апреля в штате Оклахома также пронесся торнадо. Он сравнил с землей дома и здания, отключив электроэнергию у десятков тысяч жителей. В результате стихии погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе ребенок, многие получили травмы.

– В Мексике во время предвыборного митинга из-за сильного штормового ветра упала сцена с людьми. В результате происшествия погибли 9 человек, еще десятки получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!