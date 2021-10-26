В США произошла стрельба в торговом центре: два человека погибли, пять ранены

В Бойсе американского штата Айдахо неизвестный мужчина открыл стрельбу в торговом центре, убив двух человек. В попытке задержать его ранения получили еще пятеро людей, среди которых полицейский и сам подозреваемый.

ЧП произошло около 13:50 по местному времени в понедельник, 25 октября. Об этом сообщает National Public Radio (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Начальник полиции города Райан Ли рассказал, что правоохранительным органам сперва поступила информация об одном застреленном человеке в ТЦ.

"Вскоре после этого произошла перестрелка, в результате которой умер еще один человек, был ранен офицер и подозреваемый, который уже взят под стражу", – сказал он.

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По его словам, следователи полагают, что стрелял только один человек, и опасности для населения нет. Любые предположения о мотивах открывшего огонь мужчины он назвал преждевременными, добавив, что расследование продолжается.

"Но я не могу не подчеркнуть, насколько травматичным является это событие для общества в целом. А также для тех, кто был свидетелем, семьями тех, кто был вовлечен или участвовал в этом", – добавил Ли.

Отмечается, что после стрельбы несколько свидетелей стояли под дождем у входа в Macy's – одного из пяти крупных универмагов в ТЦ – ожидая, чтобы их допросили правоохранители.

Мэр Бойсе Лорен Маклин попросила представителей общественности и СМИ предоставить жертвам ЧП и их семьям покой, поскольку они имеют дело с травмами в результате стрельбы. Она поблагодарила сотрудников правоохранительных органов, служб быстрого реагирования.

"Бесчисленное количество людей оказались в ситуации, которой они никогда не могли или не должны были ожидать. Благодарю владельцам магазинов и других точек в ТЦ, что они так быстро отреагировали на то, чтобы позаботиться о безопасности посетителей, которые были там", – сказала чиновник.

К месту происшествия съехались патрульные авто нескольких отделений полиции, скорые и пожарные, которые заполнили часть парковки у здания торгового центра. Помогали расследованию сотрудники Федерального бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам.

Также полицейские перекрывали часть дороги возле оживленного перекрестка недалеко от ТЦ, чтобы исследовать второе место преступления, связанное с инцидентом со стрельбой. Хотя в полиции отказались от комментариев по этому поводу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября в Госуниверситете Гремблинга штата Луизиана в США произошла вторая за последние несколько дней перестрелка. В ней погиб один человек, еще семь получили ранения.