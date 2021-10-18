В США произошла стрельба в университете: один человек погиб, семь ранены

В воскресенье, 17 октября, произошла вторая за четыре дня стрельба в Государственном университете Грэмблинга (штат Луизиана, США). В результате погиб один человек, семеро были ранены.

Из-за ЧП занятия и другие учебные мероприятия в вузе отменили. На территории кампуса установили комендантский час, сообщает AP (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Президент университета Рик Галлот уточнил, что перестрелка началась около часа ночи возле столовой, где готовился завтрак для встречи выпускников. По его словам, смертельный инцидент, похоже, не имел отношения к мероприятию. Его развернули примерно в 100 метрах от того места, где это произошло.

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Личности пострадавших в перестрелке не разглашаются. Но известно, что умерший не был студентов этого вуза.

Мероприятия по возвращению домой в воскресенье, а также занятия в понедельник и вторник в университете отменили. Также на территории кампуса установлен комендантский час с 21:30 до 6:00 до дальнейшего уведомления.

Отмечается, что это вторая смертельная стрельба в учебном заведении Луизианы в течение четырех дней. Так, рано утром 13 октября перестрелку устроили два человека, которые не были зачислены на учебу в этом учреждении. В ходе нее погиб один человек, еще двое студентов, находившиеся поблизости, получили травмы, которые не представляли опасности для их жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября перестрелка произошла в баре города Сент-Пол американского штата Миннесота. Тогда погибла 20-летняя девушка, 14 человек получили различные ранения.