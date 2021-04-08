В США произошла стрельба на предприятии: много раненных
В городе Брайан (штат Техас, США) в здании мебельной фабрики Kent Moore Cabinets 8 апреля произошла стрельба. Предварительно, ранения получили по меньшей мере шесть человек.
Огонь открыл неизвестный, которому удалось скрыться с места преступления. Полиция начала его поиски, передает KBTX-TV.
Инцидент случился во второй половине дня в четверг. Некоторые из пострадавших получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии.
Полиция Брайана сообщила, что активно работает, чтобы выследить подозреваемого и выяснить, что привело к стрельбе. Власти также выясняют детали происшествия с сотрудниками предприятия.
Как пишет CNN, в полицию впервые позвонили примерно в 14:30. Стрельба закончилась, когда к предприятию прибыли офицеры. Также сообщается, что свидетель идентифицировал возможного подозреваемого.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
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