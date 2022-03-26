В США признали российскую 'Лабораторию Касперского' угрозой для нацбезопасности страны

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Федеральная комиссия по связи США расширила перечень поставщиков телекоммуникационного оборудования и услуг, угрожающих национальной безопасности страны. В него внесли российскую IT-компанию "Лаборатория Касперского".

Она занимается разработкой программного обеспечения в области кибербезопасности. Решение было принято 25 марта, говорится в пресс-релизе FCC (Federal Communications Commission).

"Расширен список поставщиков телекоммуникационного оборудования и услуг, представляющих угрозу национальной безопасности США и безопасности американских граждан", – кратко отметили на сайте ведомства.

Помимо "Лаборатории Касперского" (AO Kaspersky Lab), представляющими недопустимый риск для нацбезопасности также признаны американские подразделения China Telecom (Americas) Corp и China Mobile International USA Inc.

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Отметим: еще в 2015 году американский деловой журнал Businessweek писал, что "Лаборатория Касперского" и его основатель Евгений Касперский работают на российские спецслужбы. В материале рассказывалось о том, как антивирусная IT-компания совершила стратегический разворот.

В 2017-м также появилась информация, что "Лаборатория Касперского" работала над секретным проектом для Федеральной службы безопасности РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта в США ввели новые санкции против РФ. Так, в санкционный список добавили 328 депутатов российской Госдумы, поддержавших войну против Украины. Кроме того, ограничения затронули главу Сбербанка Германа Грефа.

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