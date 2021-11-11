В США поймали редчайшего омара: шанс его увидеть один на 100 млн. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
1 минута
340
В США поймали редчайшего омара: шанс его увидеть один на 100 млн. Фото и видео

В США выловили редчайшего омара светло-голубого цвета, которого называют "омаром из сладкой ваты". Его в заливе Каско, что в штате Мэн, поймал Билл Копперсмит.

Об этом пишет Huffpost. Мужчина изначально воспринял его за игрушечного (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Выловил омара Билл Копперсмит.

"Я заметил странное создание в ловушке. Я даже не сразу понял, что он настоящий, принял его за игрушку", – сказал Копперсмит.

Видео дня

Как уточняет National Geographic, такие ракообразные появляются раз в пять лет, а с такими пастельными цветами встречаются 1 на 100 миллионов омаров.

У омара пастельные цвета.

По словам основателя компании, занимающейся продажей морепродуктов, Марка Меррела, омар на свете похож на драгоценный камень.

Сравнение редкого омара с обычным.

Такие ракообразные получают редкий оттенок благодаря пигменту астаксантин. Однако это делает его более уязвимым для хищников.

Омара поймали в заливе Каско.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США обнаружили редкую птицу – двуполого красного кардинала, который является полусамкой и полусамцом.

США