В США поймали редчайшего омара: шанс его увидеть один на 100 млн. Фото и видео

В США выловили редчайшего омара светло-голубого цвета, которого называют "омаром из сладкой ваты". Его в заливе Каско, что в штате Мэн, поймал Билл Копперсмит.

Об этом пишет Huffpost. Мужчина изначально воспринял его за игрушечного (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Я заметил странное создание в ловушке. Я даже не сразу понял, что он настоящий, принял его за игрушку", – сказал Копперсмит.

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Как уточняет National Geographic, такие ракообразные появляются раз в пять лет, а с такими пастельными цветами встречаются 1 на 100 миллионов омаров.

По словам основателя компании, занимающейся продажей морепродуктов, Марка Меррела, омар на свете похож на драгоценный камень.

Такие ракообразные получают редкий оттенок благодаря пигменту астаксантин. Однако это делает его более уязвимым для хищников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США обнаружили редкую птицу – двуполого красного кардинала, который является полусамкой и полусамцом.