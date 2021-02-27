В США нашли редкую птицу-кардинала: самец и самка в одном теле

В США выявили редкую птицу, которая генетически является полусамкой-полусамцом. Специалисты называют таких особей гинандроморфами.

Двуполого красного кардинала сфотографировал 69-летний орнитолог Джейми Гилл с Пенсильвании. Он заявил, что это была "уникальная встреча на миллион", передает ВВС.

Кардиналы-самцы имеют ярко-красную окраску, а самки – бледно-коричневую. Это и позволило предположить, что сфотографированная птица сочетает в себе мужские и женские половые признаки.

Первой ее возле кормушки на заднем дворе своего дома заметила подруга орнитолога. Гилл подумал, что у кардинала лейкизм – потеря пигментации. Но, увидев фото с мобильного телефона, заподозрил, что у него так называемый билатеральных гинандроморфизм. Самому ему удалось около часа наблюдать за птицей, фотографируя ее.

"После съемки у меня сердце вылетало из груди, пока я не вернулся домой и не обработал цифровые снимки, чтобы увидеть, что получилось. Почти 20 лет я искал дятла с клювом из слоновой кости, которого считают потухшим. Поэтому поймать в объектив такой редкий экземпляр было почти так же увлекательно, как найти дятла", – поделился он впечатлениями.

Ученые считают, что гинандроморфизм не является чем-то необычным, но все же случается очень редко. По словам профессора Брайана Пира с Университета Западного Иллинойса, который исследует красных уардиналом-гинандроморфов в США, у некоторых видов это явление (птица-полусамка-полусамец) может остаться незамеченным.

"Билатеральный гинандроморфизм является результатом неправильного распределения половых хромосом. У таких животных группы клеток, ткани или органы имеют набор хромосом, характерный для разных полов", – пояснил он, добавив, что поскольку самец и самка кардиналов очень разные на вид, то выявить гинандроморфа среди них довольно просто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотографу, который занимается съемкой дикой природы, удалось сфотографировать уникального королевского желтого пингвина.