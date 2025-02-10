В понедельник, 10 февраля, в Соединенных Штатах Америки представят закон о ленд-лизе. Именно этот документ позволит президенту Дональду Трампу передать Украине "мощное оружие для победы и сдерживание военного преступника Путина".

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Об этом в соцсети Х сообщил конгрессмен-республиканец Джо Уилсон. В 2022 году именно он выступал автором двухпартийного закона о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), который был принят Конгрессом США почти три года назад.

"Пригласите Россию к переговорам по американской силе", – написал он.

Следует напомнить, что ленд-лиз для Украины изначально был включен в оборонный бюджет США на 2025 год, однако в декабре 2024-го его убрали из финальной версии документа.

Напомним, что еще 12 декабря 2024 г. Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2025 год (NDAA). Но там не было положения о возможности ленд-лиза для Украины. Закон об ассигновании на нужды нацобороны на 2025 год поддержал 281 конгрессмен, против голосовали 140 законодателей (16 республиканцев и 124 демократа).

Ранее стало известно о том, что дочь специального посланника президента США в Украине и России Кита Келлога Меган Моббс возглавляет фонд RT Weatherman Foundation. Он помогает Украине с самого начала полномасштабного российского вторжения.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинская сторона ожидает визита спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога уже в феврале. Такая встреча будет играть ключевую роль в разработке общей позиции для достижения справедливого мира.

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