Дочь специального посланника президента США по Украине и России Кита Келлога Меган Моббс возглавляет фонд RT Weatherman Foundation. Он помогает Украине с начала полномасштабного российского вторжения.

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На это обратил внимание обозреватель Джим Джерати в статье для The Washington Post. Он предположил, что Келлог "не является голубем по отношению к России", как и его дочь.

Моббс – президент RT Weatherman Foundation и выпускница военной академии США Вест-Пойнт, расположенной в штате Нью-Йорк.

Ее фонд участвовал в создании и управлении логистическим хабом на границе Румынии и Украины, доставкой более 10 000 поддонов с лекарствами, медицинскими принадлежностями и другой помощью в более чем 70 медорганизаций, работающих на украинской территории.

Помимо этого, RT Weatherman Foundation помогает эвакуировать раненых американских добровольцев, защищающих Украину, в региональный медицинский центр вооруженных сил США Ландштуль в Германии. Также он занимается репатриацией тел добровольцев из США, погибших в боях в Украине.

"Моббс стоит на не совсем обычном стыке протрамповской и проукраинской Америки", – сделал вывод журналист.

В начале февраля 2025 года дочь Келлога негодовала в X (Twitter), что "помощь Украине была замедлена слабым руководством Байдена и дисфункцией в Министерстве обороны". Она сделала репост отчета Reuters, в котором подробно описывается "хаотичная система отслеживания оружия, в которой даже определение "доставлено" различалось между военными ведомствами США".

Фонд RT Weatherman Foundation также координировал и спонсировал поездку Келлога в Украину в январе 2023 года.

В следующем месяце Келлог дал показания перед Комитетом Сената по вооруженным силам, заявив: "Нет никакой тайны в том, почему произошла эта война. Российский диктатор Владимир Путин всегда возмущался победой Америки в холодной войне и открыто говорил о своем желании обратить ее вспять… Путь к проведению этих переговоров – дать Украине возможность победить российскую армию в Украине. Подвергнуть российскую армию в Украине риску поражения – это сильный сигнал, который Путин не может игнорировать".

Он призвал Сенат "предоставить Украине военное вооружение, необходимое для победы над российской армией, внедрить строгие меры ответственности за эту военную помощь и сделать это немедленно".

Также интересно, что в начале месяца Моббс написала в социальной сети: "Одна из новых великих ложей, продвигаемых плохими актерами, заключается в том, что нет ничего, за что стоило бы бороться и умирать. Мир любой ценой – это не мир, это капитуляция, замаскированная под добродетель. Настоящий мир требует силы, жертвенности и готовности защищать то, что правильно, – даже если это дорогого стоит".

Джерати отметил: нет никакой гарантии, что отец всегда соглашается с дочерью – и наоборот. Но "не похоже, что эта семья заинтересована в том, чтобы сделать Путину выгодную сделку".

Как ранее писал OBOZ.UA, украинская сторона ожидает визита спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога уже в феврале. Такая встреча будет играть ключевую роль в разработке общей позиции, чтобы достичь справедливого мира.

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