В США пассажиров оштрафовали на $119 тыс. за дебош и отсутствие масок в самолетах

Американское Федеральное управление гражданской авиации (FAA) наложило штрафы на сумму $119 тысяч против пассажиров за несоблюдение правил на борту самолета, в том числе неношение защитных масок. Решение о наказании нарушителей было принято рамках программы нулевой терпимости против недисциплинированного поведения.

Об этом говорится на сайте FAA. Совместно с Министерством транспорта страны ведомство также опубликовало новое объявление о государственной службе, предусматривающее наказание за подобные нарушения.

Отмечается, что гражданские штрафы затронули девять пассажиров, которые заплатят от $7500 до $21 500 за якобы вмешательство в дела бортпроводников, которые инструктировали пассажиров соблюдать инструкции бортпроводников и различные федеральные правила.

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Эти случаи связаны с нападением на летный экипаж и других людей в самолете, употреблением алкогольных напитков, самостоятельно пронесенных на борт, и отказом в ношении масок.

По данным FAA, с 1 января 2021 года было получено более 3,2 тыс. сообщений о недисциплинированном поведении пассажиров, в том числе примерно 2475 – о том, что люди отказываются соблюдать требования в отношении масок при пандемии COVID-19.

"Мы выявили потенциальные нарушения в 540 случаях и инициировали принудительные меры по 83 делам. За тот же период FAA наложило более $682 тысяч штрафов против недисциплинированных пассажиров", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что федеральный закон США запрещает вмешиваться в работу экипажа воздушного судна или нападать, угрожать физическим нападением кому-либо еще на борту. Пассажиры подлежат гражданско-правовым санкциям за такие проступки, которые могут угрожать безопасности полета, отвлекая бортпроводников от выполнения ими своих обязанностей по обеспечению безопасности. Кроме того, федеральный закон предусматривает уголовные штрафы и тюремное заключение пассажиров, которые вмешиваются в выполнение обязанностей члена экипажа путем нападения или запугивания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США самолету авиакомпании Delta пришлось сделать вынужденную посадку из-за поведения на борту запасного бортпроводника. Мужчина пытался открыть дверь прямо во время полета.