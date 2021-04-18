В США ответили на 'заговор' с целью устранить Лукашенко

США не причастны ни к какому заговору с целью устранения незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Госдепартамента Штатов, который прокомментировал информацию, которые публиковали российские СМИ.

"Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным", – говорится в сообщении.

Представитель Госдепа также сказал, что задержанному Юрию Зенковичу, имеющего двойное гражданство США и Беларуси, в Вашингтоне готовы оказать консульскую помощь.

"Мы видели сообщения о задержанном в Минске гражданине США. Всегда, когда за границей задерживают гражданина США, мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги", – отметил он.

Напомним, что в ФСБ России утверждали, что совместно с КГБ Беларуси задержали в Москве двух белорусских граждан, которые якобы планировали военный переворот в своей стране с привлечением националистов из Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая якобы планировала покушение на его детей.