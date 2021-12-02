В США от коронавируса умер известный антивакцинатор: он призывал людей к молитве вместо прививок

В США известный христианский телеевангелист и антивакцинатор Маркус Лэмб умер после госпитализации с COVID-19. Также у него был диабет.

О смерти мужа еще 30 ноября сообщила его жена Джони Лэмб, пишет CNN Business. По ее словам, свой диагноз мужчина "держал под контролем": питался здоровой пищей, следил за своим весом, а также поддерживал уровень сахара на нужном уровне.

Однако, по словам жены, все попытки вылечить коронавирус, применение лекарственных препаратов вызвало резкий скачок сахара в крови и снижение кислорода, поэтому мужчине пришлось согласиться на госпитализацию и лечь под аппарат ШВЛ. Лэмб рассказала, что его сердце просто не выдержало.

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При этом женщина подчеркнула, что он муж на 100% верил во все, о чем говорил в своем шоу Daystar. Она и его последователи продолжают придерживаться его взглядов.

Маркус Лэмб, который был соучредителем телекомпании Daystar Television Network, неоднократно предлагал в эфире, чтобы люди молились вместо того, чтобы делать прививки. Телесеть посвятила часы трансляций активистам и группам по борьбе с изоляцией и вакцинацией. По некоторым данным, телесеть также рекламировала не одобренные медиками способы лечения COVID-19, такие как ивермектин (средство против паразитов).

В одном из эфиров шоу с участием других антивакцинаторов Лэмб сказал, что вакцина против COVID-19 "не совсем вакцина", а "экспериментальный укол", который является "опасным". Он утверждал, что люди умирали или страдали неврологическими расстройствами из-за этих препаратов.

В то же время центры США по контролю и профилактике заболеваний заявляют, что вакцины против COVID-19 "безопасны и эффективны" и что любые побочные эффекты после вакцинации "редки, но могут произойти". У людей, не вакцинированных против коронавируса, вероятность смерти в 11 раз выше и они в 10 раз чаще попадают в больницу с этой болезнью.

Сын Лэмба, Джонатан, описал диагноз COVID-19 своего отца как "духовную атаку врага".

"Я не сомневаюсь, что это духовная атака врага. Несмотря на то, что мои родители пришли сюда, чтобы как бы проинформировать всех обо всем, что происходит во время пандемии, и о некоторых способах лечения коронавируса, нет никаких сомнений в том, что врагу это не нравится, и он делает все возможное, чтобы победить моего отца", – сказал Джонатан Лэмб.

В свою очередь жена антивакцинатора-проповедника описала болезнь как "катание на американских горках". В ноябре она попросила людей "молиться специально, чтобы легкие (Лэмба - ред.) очистились от пневмонии COVID-19, и молиться, чтобы его уровень кислорода оставался сильным и повышался, чтобы мы могли снять его с кислорода, а затем вернуть домой".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США художник-карикатурист Бен Гаррисон, известен как противник вакцин от COVID-19, заболел коронавирусом. Однако болезнь не изменила взглядов Гаррисона на современную медицину. Он заявил, что не пойдет в больницу, вместо этого лечился препаратом от глистов для лошадей.