В США осужденного впервые казнили с помощью чистого азота: что он натворил

В четверг в Алабаме казнили с помощью чистого азота осужденного убийцу Кеннета Смита. Это первое применение нового метода смертной казни с тех пор, как в США начались смертельные инъекции. четыре десятилетия назад.

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Об этом сообщает The New York Times и Reuters. Смит, осужденный за наемное убийство в 1988 году, был редким заключенным, уже пережившим одну попытку казни.

В ноябре 2022 года официальные лица Алабамы прервали его казнь с помощью смертельной инъекции после нескольких часов попыток ввести иглу для введения в его вену.

Государство назвало свой новый протокол, за которым пристально следят, "самым безболезненным и гуманным методом казни, известным человеку". Ожидалось, что Смит потеряет сознание менее чем через минуту и​​вскоре умрет, хотя в четверг свидетели заявили, что, похоже, это заняло на несколько минут больше.

Алабама продвигает удушение как более простую альтернативу тюремным системам, которые изо всех сил пытаются найти необходимые лекарства для смертельных инъекций.

Правозащитные группы, эксперты ООН по пыткам и адвокаты Смита пытались предотвратить это, заявляя, что этот метод является рискованным, экспериментальным и может привести к мучительной смерти или несмертельным травмам.

Во время второго и последнего визита Смита в камеру казней в четверг на его лицо надели коммерческую респираторную маску промышленной безопасности. К маске был прикреплен баллон с чистым азотом, который, вытекая, лишил его кислорода.

Казнь началась в 19:53, а Смит был объявлен мертвым в 20:25.

Смит, похоже, оставался в сознании в течение нескольких минут после активации азота, по словам пяти журналистов, которым разрешили наблюдать за казнью через стекло в качестве представителей СМИ.

Прежде чем включить азот, Смит сделал пространное заключительное заявление, которое начиналось так: "Сегодня вечером Алабама заставила человечество сделать шаг назад".

Смит подавал судебные иски в федеральные суды, утверждая, что новый метод Алабамы представляет собой неконституционное "жестокое и необычное наказание", но ему не удалось пересечь высокую планку, необходимую для того, чтобы судья приказал отложить его казнь.

Хотя ядовитые газы, такие как цианистый водород, в прошлом использовались при казнях в США и за их пределами, это был первый случай, когда смертный приговор был приведен в исполнение где-либо с использованием инертного газа для удушения кого-либо, говорят эксперты по смертной казни.

Оклахома и Миссисипи также одобрили методы удушения азотом для казней, но еще не применили их.

Смит был признан виновным в убийстве 45-летней Элизабет Сеннетта, жены проповедника, после того, как он и его сообщники приняли от ее мужа гонорар в размере 1000 долларов за ее убийство.

Одиннадцать из 12 присяжных проголосовали за приговор Смиту к пожизненному заключению. Несколько родственников Сеннет присутствовали на казни и рассказали репортерам, что простили убийц.

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле может быть введена смертная казнь для террористов. Соответствующий законопроект, предусматривающий высшую меру наказания для тех, кто совершал террористические акты, уже разработан.