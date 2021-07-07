В США ограничили авиасообщение с Беларусью

В США запретили продажу билетов на пассажирские авиаперелеты между Штатами и Беларусью. Запрет также коснулся рейсов с пересадкой.

Соответствующее распоряжение издало Министерство транспорта США. Исключения составили только полеты по гуманитарным причинам, а также те, что связанны с национальными интересами и безопасностью Америки.

Добавим, что Ассоциация пилотов воздушных линий уже поддержала такой запрет, отметив, что "агрессивный и необоснованный перехват пассажирского самолета над Беларусью является грубым нарушением обязательств Беларуси ... и попирает принятые нормы международного поведения".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая в Минске был посажен самолет Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA и редактор "Беларуси головного мозга" Протасевич вместе со своей девушкой Софией Сапегой. Обоих задержали.

Позже саммит Европейского Союза решил запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС, а также призвал авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью, после чего над ее территорией практически исчезли самолеты. При этом Европа разрешила полеты над Беларусью только в случае ЧП.