В США назвали преемника Прицкер в должности спецпредставителя по восстановлению Украины: что о нем известно. Фото

С сентября 2024 года вместо Пенни Прицкер специальным представителем США по экономическому восстановлению Украины станет Ричард Верма. Сейчас он работает заместителем госсекретаря по управлению и ресурсам.

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Об этом объявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен. "Хотя должность Пенни ограничена одним годом по закону, работа, которую она начала, будет продолжена", – пообещал он.

Блинкен похвалил достижения Прицкер. По его словам, она за последний год была "неутомимым сторонником экономического восстановления Украины". Чиновница шесть раз ездила в нашу страну.

"Я благодарен Пенни за ее государственную службу, а также за то, что она вернулась в правительство и заняла эту должность в столь критическое время", – поблагодарил госсек США.

Что известно о Ричарде Верме

55-летний дипломат занимает должность заместителя государственного секретаря США по управлению и ресурсам с 5 апреля 2023 года.

Его родители из Индии, они иммигрировали в Соединенные Штаты в начале 1960-х годов.

Верма занимался юридической практикой, карьеру начал в Военно-воздушных силах США в качестве судьи-адвоката ВВС. В 2009 году в правительстве Барака Обамы начал работать в дипломатии.

В 2023 году посетил Украину, проводил встречи с тогдашним премьером по восстановлению – министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым и министром финансов Сергеем Марченко.

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