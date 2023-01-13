В США назначили спецпрокурора для расследования ситуации вокруг секретных документов, найденных в резиденции Байдена

Генеральный прокурор Меррик Гарланд в четверг назначил специального советника для расследования секретных документов эпохи Обамы, найденных в доме и бывшем личном кабинете президента США Джо Байдена. Ним стал Роберт Хур, который в 2017 году был назначен прокурором США в Мэриленде тогдашним президентом Дональдом Трампом и занимал эту должность до своей отставки в 2021 году.

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В последнее время он занимался частной практикой в ​​Вашингтоне, округ Колумбия. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По словами Гарланда, Хур получит "все ресурсы, необходимые ему для ведения своей работы".

"Я проведу назначенное расследование со справедливым и беспристрастным суждением. Я намерен быстро и тщательно следить за фактами, без страха и пристрастия, и буду уважать оказанное мне доверие для выполнения этой услуги", – заявил Хур.

Это назначение является важным моментом для Байдена и знаменует собой уникальный момент в американской истории, когда специальные советники ведут расследование в отношении нынешнего президента и его непосредственного предшественника одновременно. В ноябре Гарланд назначил специального прокурора для надзора за уголовными расследованиями в связи с хранением информации о национальной обороне на курорте бывшего президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

Расследование специального прокурора, наряду с новой Палатой представителей, возглавляемой республиканцами, означает, что Байден может занять оборонительную позицию в течение следующих двух лет.

Назначение состоялось через несколько часов после того, как офис адвоката Белого дома заявил, что помощники Байдена обнаружили документы с секретными пометками в двух местах в его доме в Уилмингтоне. Документы находились на складе в гараже Байдена и в соседней комнате. Байден часто проводит выходные в этом доме.

Выступая в четверг, Байден сказал, что документы находятся в "запертом гараже" и что он полностью сотрудничает с Министерством юстиции.

Напомним, 4 ноября Национальный архив проинформировал прокурора Министерства юстиции о том, что Белый дом уведомил архивы о документах с секретными пометками, которые были обнаружены в аналитическом центре Байдена.

Пять дней спустя ФБР начало предварительную оценку, и 14 ноября прокурору США Джону Лаушу было поручено провести это предварительное расследование. В следующем месяце, 20 декабря, адвокат Белого дома сообщил Лаушу о второй партии явно секретных документов, найденных в доме Байдена в Уилмингтоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, документы, которые ФБР обнаружило во время обысков в доме и частном клубе бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, могут касаться Ирана и Китая. Речь идет о секретной информации об этих странах.

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