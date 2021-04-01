В США нашли запертый полвека назад сейф с ценными документами

В Тихоокеанском университете города Стоктон, штат Калифорния (США), случайно обнаружили запертый около полвека назад сейф с ценными историческими документами.

Полутораметровый стальной "ящик" заметили в подвале во время генеральной уборки. Об этом сообщает Good Day Sacramento.

"Я спустился вниз и увидел в углу этот довольно старый сейф. Заглянуть внутрь оказалось непросто", – сказал президент вуза Кристофер Каллахан.

По его словам, для вскрытия сейфа вызвали местную бригаду пожарных. Те боялись испортить содержимое таника, поэтому не использовали резаки и пилы. Дверцу удалось открыть с помощью гидравлических ножниц.

Старый сейф нашли в Тихоокеанском университете города Стоктон pacific.edu

Так, внутри сейфа нашли бумаги с подробным описанием основания вуза, среди которых – заполненные вручную журналы 1851 года, диплом 1862 года и другие исторические записи.

Отмечается, что Тихоокеанский университет является первым вузом, зарегистрированным в штате Калифорния, поэтому у его работников нет сомнений, что это подлинные документы.

"Все это пропитано историей. Мы будто нашли золотое дно. Мы в полном восторге", – подчеркнул Каллахан.

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