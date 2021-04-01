У США знайшли замкнений пів століття тому сейф із цінними документами

У Тихоокеанському університеті міста Стоктон, штат Каліфорнія (США), випадково виявили замкнений приблизно пів століття тому сейф із цінними історичними документами.

Півтораметрову сталеву "коробку" помітили в підвалі під час генерального прибирання. Про це повідомляє Good Day Sacramento.

"Я спустився вниз і побачив у кутку цей досить старий сейф. Заглянути всередину виявилося непросто", – сказав президент вишу Крістофер Каллахан.

За його словами, для розкриття сейфа викликали місцеву бригаду пожежників. Ті боялися зіпсувати вміст схованки, тому не використовували різаки та пили. Дверцята вдалося відкрити за допомогою гідравлічних ножиць.

Старий сейф знайшли в Тихоокеанському університеті міста Стоктон pacific.edu

Так, усередині сейфа знайшли папери з докладним описом заснування вишу, серед яких – заповнені від руки журнали 1851 року, диплом 1862 року та інші історичні записи.

Зазначається, що Тихоокеанський університет є першим вузом, зареєстрованим у штаті Каліфорнія, тому в його працівників немає сумнівів, що це справжні документи.

"Все це просякнуте історією. Ми ніби знайшли золоте дно. Ми в повному захваті", – підкреслив Каллахан.

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