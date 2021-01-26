Легендарные шифровальные машины нацистской Германии нашли на дне Балтийского моря

Дайверы-энтузиасты, исследующие Балтийское море в поисках потерянных сокровищ, нашли на его дне шесть легендарных шифровальных машин Enigma. Во время Второй мировой войны они использовались нацистской Германией и, вероятно, были выброшены за борт солдатами в панике.

В частности, такие устройства немецкий флот использовал для отправки закодированных с помощью азбуки Морзе сообщений, которые, как надеялись военные, не могли прочитать участники антигитлеровской коалиции (Allies of World War II). О находке сообщает Express (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным немецкого Государственного археологического управления, партия машин (первые нашли 4 декабря 2020-го) была обнаружена вблизи полуострова Шлеймюнде на севере страны.

"В поисках пропеллера корабля я наткнулся на кучу утилизированных машин Enigma. Некоторые из них, очевидно, уже были выведены из строя до того, как их утилизировали. Я увидел их по паре латунных ключей, отражающих свет", – цитирует издание слова дайвера Кристиана Хюттнера, который первым увидел на морском дне эти устройства.

Эксперты полагают, что нацистская Германия создала более 100 000 таких машин, чтобы победить в войне, но только 4000 из них были найдены.

В общем было несколько различных типов Enigma, машина напоминала печатную. В ней над клавишами была доска с лампочкой на каждую букву – оператор нажимал клавишу открытого текста сообщения, и зашифрованная буква загорелась на ламповом табло. Отмечается, что такие машины были приняты на вооружение германских вооруженных сил между 1926 и 1935 годами.

Многие, как предполагается, были уничтожены после того, как британская команда во главе с математиком Аланом Тьюрингом взломала их шифровальный код. Это позволило альянтам читать значительное количество радиосвязи стран Оси (гитлеровская коалиция) с кодом Морзе и планировать различные военные операции вокруг них.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году известный британский банк Barclays взял на вооружение технологию немецких нацистов, решив усовершенствовать защиту кредитных карт за принципом, который использовался в работе шифровальной машины Engima во время Второй мировой войны.