"Тоннель смерти" времен Первой мировой открыли во Франции: там живьем похоронили 270 солдат

В лесу неподалеку от французского города Реймс открыли тоннель Винтерберг, во времена Первой мировой войны расположенный на линии фронта в массиве Шмен-де-Дам. Там больше века лежат тела 270 немецких солдат, погибших самой страшной смертью, которую только можно себе представить.

До сих пор это место было загадкой, которую французский и немецкие власти не спешили разгадывать. Вход в тоннель "официально" обнаружила в январе 2020 года семья историков-любителей. О важнейшем открытии относительно Первой мировой, начиная с 1970-х годов, написал ВВС.

Отмечается, что место входа в Винтерберг выявила команда местных историков под руководством отца и сына Малиновских. Так, Ален Малиновский, мэр Орейнвилля, 25 лет работал с архивами, в то время как его сын Пьер организовал ночную операцию, чтобы без разрешения открыть тоннель краном.

Как только новость об этом облетела Францию и Германию, встал вопрос – что делать дальше? Сейчас правительства обеих стран обсуждают, стоит ли быстро поднять останки погибших солдат и похоронить их на немецком военном кладбище. Или же, к примеру, наконец начать полномасштабные археологические раскопки, чтобы люди могли узнать больше о ведении войны и жизни тех, кто в ней воевал. А также решается, что именно должно быть на этом месте – мемориал или музей.

"Хотя точное расположение тоннеля теоретически до сих пор остается тайной, ее плохо хранят. Когда я посетил это место, то заметил, что накануне там уже побывали "черные археологи". У входа вырыта трехметровая яма, а коллекция артефактов военного времени – топоры, лопаты и ямы и даже неразорвавшиеся снаряды – лежали кучей рядом. Мы также обнаружили локтевую кость человека", – рассказал Ален Малиновский.

По его словам, мародерам не удалось прорваться в тоннель, который лежит еще глубже, и то, что они обнаружили, – это куски и обломки, выброшенные при взрыве снаряда, который закрыл к нему вход. Однако, отметил историк-любитель, нет сомнений, что они вернутся, "ибо тот, кто первым попадет в тоннель Винтерберг, найдет настоящий клад".

Весной 1917 года французы начали наступление, чтобы отвоевать холмы, лежащие на западно-восточной линии в нескольких милях к северу от реки Эны. Немцы удерживали холм вдоль массива Шемен-де-Дам более двух лет и имели сложную систему подземных оборонительных сооружений.

Вблизи поселка Краонн с северной стороны холма шел тоннель Винтерберг, который имел длину 300 метров и был невидим для французов. Он выходил из южной стороны, чтобы обеспечивать первую линию немецких траншей.

4 мая 1917-го французы совершили артиллерийскую бомбардировку двух концов тоннеля, запустив разведывательный аэростат, чтобы увидеть северный склон холма. И сделали это с угрожающей точностью. Ведь снаряд, выпущенный с корабельной артиллерии, попал во вход в тоннель, спровоцировав новые взрывы боеприпасов, которые там хранились, в результате чего облако едких испарений попало внутрь. Еще один снаряд обвалил выход из тоннеля.

В ловушке оказались солдаты из 10-й и 11-й рот 111-го резервного полка. В течение следующих шести дней, когда заканчивался кислород, они либо задыхались, или кончали жизнь самоубийством, некоторые просили товарищей их убить.

И только двое мужчин продержались до тех пор, пока их смогли вытащили из тоннеля спасатели. В частности, буквально за день до того, как холм отдали французам.

"Все просили воды, но тщетно. Смерть смеялась со своей добычи и стояла на страже баррикады, чтобы никто не мог спастись. Одни грезили о спасении, другие – о воде. Один товарищ лежал на земле рядом со мной, он прохрипел, чтобы кто-то зарядил ему пистолет", – описывал те события один из спасенных, Карл Фиссер.

Когда французы взяли массив, они увидели хаос и разрушения. Раскопки тоннеля не были их приоритетом, поэтому место оставили. Позже немцы вернули Шемен-де-Дам, но на тот момент у них также не было времени на поиски погибших.

А в конце войны уже никто не мог точно сказать, где именно находился тоннель Винтерберг. В нем не было тел французов, поэтому погибших немцев просто оставили там – так же, как и бесчисленные другие тела, которые до сих пор не найдены вдоль линии Западного фронта.

Местный житель Ален Малиновский рассказал, что сейчас в лесу, который прячет тайну Винтерберга, любят выгуливать собак. Сам он никак не мог выбросить тоннель с головы. Работая в парижском метро в 1990-х годах, мужчина ежедневно ездил в столицу, а в свободное время посещал военные архивы в Венсенском замке.

В течение 15 лет он собирал описания, карты и допросы заключенных, но безрезультатно. По его словам, пейзаж был слишком изуродованный бомбардировками, чтобы сделать какое-то важное сравнение.

Однако в 2009 году историк-любитель обнаружил современную карту, на которой был изображен не только тоннель, но и пересечение двух дорог, сохранившихся до сих пор. Он тщательно измерил угол и расстояние и прибыл на место, где теперь был только безымянный лес.

Следующие десять лет почти ничего не происходило. Малиновский сообщил о своей находке властям, но и отказалась ее исследовать – или не поверили ему, или просто не желали открыть массовое захоронение времен войны.

К поискам отца присоединился сын Пьер Малиновский, 34-летний бывший солдат ранее работал на политика Жан-Мари Ле Пена, а ныне руководит фондом в Москве, который отслеживает погибших на войне – со времен Наполеона до других эпох.

Разъяренный официальной незаинтересованностью, Пьер решил открыть тоннель самостоятельно. Это было незаконно, но он считал, что это стоит сделать. Однажды ночью в январе прошлого года он вместе с командой привез к месту, которое определил его отец, экскаватор. Они прорыли четыре метра, и то, что обнаружили, показало, что они действительно нашли вход в тоннель.

Там лежал звонок, который использовали для сигнализации тревоги, сотни респираторных коробок противогазов, рельсы для транспортировки боеприпасов, два пулемета, винтовка, штыки и остатки двух тел.

Затем Пьер зарыл яму, оставив место таким, каким его нашел, и связался с властями. Через десять месяцев, снова разочарованный медленной официальной реакцией, он решил сделать огласку и рассказал историю СМИ.

Однако тогда в его адрес посыпалась критика. Ведь Пьер Малиновский не является слишком популярной фигурой в археологических и исторических кругах. Последние считают, что мужчина не просто нарушил закон. Мол, не имея на это никаких формальных прав и пренебрегая мнением о том, что погибшим лучше отдыхать там, где они есть, он также давил на правительство. Более того, своим примером он поощрил другие самостоятельные раскопки – большинство из которых будут проводить с чисто мародерских мотивов.

Пресс-секретарь Комиссии немецких военных могил (VDK) Диана Темпел-Барнетт отметила, что официальное нежелание продолжать расследование очевидно.

"Честно говоря, мы не очень рады этому открытию. На самом деле мы считаем все это очень досадным", – сказала она.

В СМИ добавляют: трудно представить, чтобы Комиссия Военных могил Содружества выбрала подобную линию поведения, если бы были найдены тела 270 британских военнослужащих. Но Первую мировую войну в Германии часто называют "забытой", хотя сейчас и пытаются найти потомков тех, кто погиб в тоннеле. Известно, что 111-й полк завербовал мужчин в районе Баден швабских Альп, и специалисты уже идентифицировали девять солдат, погибших 4 и 5 мая 1917 года.

Открыватели тоннеля Ален и Пьер Малиновские также хотят, чтобы погибшие получили надлежащие почести. Они заверили, что с уважением относятся к человеческим останкам. Тела, которые нашли, вернули на землю и не позволили их фотографировать. Хотя оба историка-любителя не скрывают восторга с собственного открытия "тоннеля смерти" Винтерберг.

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