В США нашли новую мутацию коронавируса

В штате Калифорния (США) нашли новую мутацию коронавируса CAL.20C, которая могла появится именно в этом регионе.

Как сообщает New York Times, новая мутация могла появиться еще в июле 2020 года, но активно штамм вируса начали фиксировать лишь в ноябре. Мутанта обнаружили в более чем половине образцов, взятых 13 января лабораторией в Лос-Анджелесе.

"У нас была своя проблема, которая не перешла из Европы. Штамм действительно появился здесь, и у него была возможность начать появляться и распространяться в период праздников", – рассказала научная сотрудница медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе Жасмин Пламмер.

Директор отдела молекулярной патологии в Cedars-Sinai Эрик Вейл уже сказал, что CAL.20C сыграл большую роль в росте случаев заболевания, которые охватили больницы Южной Калифорнии.

"Я вполне уверен, что это более заразный штамм вируса", – отметил медик.

По словам доктора Пламмера, штамм CAL.20C уже нашли в Аризоне, Коннектикуте, Мэриленде, Нью-Мексико, Неваде, Нью-Йорке, Техасе, Юте, Вашингтоне и Вайоминге, а также в округе Колумбия.

"В настоящее время неизвестно, отличается ли этот вариант от других вирусов SARS-CoV-2, могли ли эти различия способствовать его возникновению или это появление было просто случайным событием", – сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний.

Пока у исследователей нет никаких доказательств того, что CAL.20C более смертоносен, чем другие варианты коронавируса. Ученым нужно больше времени, чтобы провести исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии нашли штамм коронавируса, который в основном распространяется на западном побережье США.