Японский мутант коронавируса оказался "родом" из США

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
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Японский мутант коронавируса оказался 'родом' из США

В Японии нашли штамм коронавируса, который в основном распространяется на западном побережье США.

Об этом сообщили исследователи университета Кэйо, которые обнаружили штамм коронавируса, который отличается от других штаммов, распространяющихся сейчас в Японии, передает NHK.

Отмечается, что группа ученых под руководством профессора Косаки Кэндзиро, изучили гены коронавируса в пробах, взятых у пациентов в 13 больницах по всей стране. В результате у одного пациента в регионе Канто нашли американский штамм вируса под названием 20С.

Установлено, что зараженный пациент не выезжал за границу, так что исследователи предполагают местное заражение.

Японский мутант коронавируса оказался "родом" из США

Добавим, что в Японии распространяются в основном два типа коронавируса, циркулирующие со времени первой волны инфекций в прошлом году. Штамм 20С не обнаруживали с мая 2020 года нигде, кроме карантинных пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения оценили угрозу японского мутанта коронавируса.

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