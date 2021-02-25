Первая страна одобрила вакцину от коронавируса Johnson & Johnson

Государство Бахрейн в Персидском заливе в четверг, 25 февраля, стало первой страной мира, где одобрили вакцину против коронавируса компании Johnson & Johnson.

Решение об экстренном применении препарата против COVID-19 в Бахрейне приняли через день после того, как регулирующие органы США пришли к выводу, что он обеспечивает надежную защиту от тяжелого течения заболевания, пишет агентство Associated Press.

Вакцину Johnson & Johnson распределят среди наиболее уязвимых граждан, включая пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. При этом пока неизвестно, когда начнется вакцинация этим препаратом и когда его поставят в Бахрейн.

Ранее в стране разрешили применение российской вакцины "Спутник V", препаратов от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm.

К концу 2021 года компания Johnson & Johnson планирует произвести во всем мире около миллиарда доз вакцины. Возможность ее использования рассматривают в США, Европе и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, ранее американская компания Johnson & Johnson, которая проводит испытания вакцины против COVID-19, подала заявку на одобрение препарата в ЕС.

Вакцина этого производителя является "одноразовой" – она не требует повторного введения препарата.

Как сообщал OBOZREVATEL, разработчики вакцины против коронавируса Pfizer и BioNTech проведут исследование эффективности введения третьей дозы их препарата для защиты от новых штаммов COVID-19.