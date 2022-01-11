В США начали тестировать 'умное' оружие: позволяет стрелять из него только авторизованному стрелку

К концу 2022 года в США могут выпустить на рынок "умное" оружие, особенность которого в том, что заряжать его смогут только аутентифицированные пользователи. Дискуссии относительно него длятся в штатах уже более 20 лет.

Об этом пишет Reuters. Одна их компаний, которая занималась производством, SmartGunz LLC, уже начала тестирование продукта – оружие раздали сотрудникам правоохранительных органов. Проводить бета-тестирование продукта будут копы.

Стоимость его будет составлять 1795 долларов (около 50 тысяч гривен) для правоохранительных органов и 2195 долларов для гражданских лиц (более 60 тысяч гривен). Как рассказал соучредитель SmartGunz LLC, модель, разработанная компанией, будет иметь защиту радиочастотной идентификацией. Это означает, что стрелять оружие сможет, когда чип завзаимодействует с другим чипом, который пользователь носит в кольце или браслете.

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Кроме того, "умный" пистолет калибра 9 мм также представила компания LodeStar Works. Оружие презентовали акционерам и инвесторам в штате Огайо. Предполагается, что его стоимость будет составлять до 895 долларов (около 24 тысяч гривен).

В эту модель интегрировали сканер отпечатков пальцев и чип связи ближнего радиуса действия (активируется приложением в смартфоне). В нем также будет панель для ввода PIN-кода. Пистолет может быть авторизован для нескольких человек.

По словам Гарета Глейзера, соучредителя LodeStar, "умное" оружие благодаря технологии для аутентификации личности пользователя сможет снизить количество самоубийств и воровства, а также обеспечить безопасность для полицейских и тюремных охранников.

Он добавил, что, кроме того, есть множество историй о детях, застреленных во время игры с оставленным без присмотра оружием. Глейзер считает, что "умное" оружие сможет остановить такие трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский производитель сельскохозяйственной техники John Deere представил свой первый самоходный беспилотный трактор. Управлять ним можно с помощью личного смартфона без физического присутствия рядом.