В США на Рождество отменили более 900 авиарейсов из-за Омикрона

В Соединенных Штатах Америки на Рождество, 25 декабря, были отменены 957 авиарейсов. Причиной стал новый штамм коронавируса Омикрон, из-за которого заболели многие пилоты и другие члены экипажа.

Изменения затронули как рейсы в страну, так и из нее. Об этом свидетельствуют данные сайта для отслеживания рейсов FlightAware.

Таким образом были нарушены планы десятков тысяч людей, которые хотели на самолетах добраться в другие города и страны, чтобы провести там праздники.

В канун Рождества в Штатах отменили 690 рейсов, за два дня количество изменений в графике достигло почти двух тысяч. В воскресенье, 26 декабря, по меньшей мере одна американская авиакомпания предупредила о возможной отмене еще сотен рейсов.

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В общей сложности во всем мире в субботу было отменено чуть более 2700 рейсов, а еще 7049 были временно отложены. В США сильнее всего пострадали аэропорты в Атланте, Ньюарке, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. В мировом масштабе больше всего отмен рейсов было в аэропортах Китая.

Напомним, что авиакомпания Wizz Air убрала из продажи билеты на более чем 80 рейсов по Европе. Отменили ряд рейсов и из Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, штамм Омикрон продолжает набирать силу в мире и в Европе в частности. В Италии и Франции побиты рекорды по заболеваемости, а в Португалии этот вариант стал доминирующим.