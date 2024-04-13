В США на пляж выбросило предмет, связанный с секретной программой времен Холодной войны. Фото

История мира – это история войн, поражений и побед. Иногда даже десятилетия, а то и столетия спустя находят разнообразное оружие или неразорванные снаряды, спрятанные под толщей почвы или поглощенные водами океана.

Так, историки сообщили, что недавно на пляж Маркони, штат Массачусетс, США, выбросило странный рукотворный объект. Не сразу удалось понять, что он связан с секретной программой времен Холодной войны.

Странный предмет долгое время был в океане, так что сотрудникам парка Cape Cod National Seashore пришлось тщательно поработать, чтобы забрать его с пляжа.

Историк Билл Берк определил, что на берег выбросило фюзеляж RCAT – воздушной цели с дистанционным управлением. Этот артефакт был связан с тренировками военных в период Холодной войны. Внешне он похож на ракетную конструкцию.

RCAT – беспилотные летательные аппараты, которые использовали для тренировок противовоздушного оружия вблизи Маркони в бывшем военном тренировочном лагере Соединенных Штатов (Camp Wellfleet) в течение 1940-1950 годов.

Семь десятилетий назад летательные аппараты, оснащенные RCAT, взлетали со взлетно-посадочной полосы, расположенной в лесу Велфлита, штат Массачусетс.

Исследователи говорят, что RCAT запускался ракетой с самолета на скорости от 0 до 100 км/ч в течение первых 10 метров, а затем управлялся дистанционно с обрыва. В это время зенитчики, вооруженные 40-миллиметровыми пушками, тренировались в стрельбе по беспилотникам. Так что, вероятно, морское дно в этом регионе усеяно частями летательных аппаратов.

Это была секретная программа, говорят исследователи. Летательные аппараты были полностью металлическими с размахом крыльев до 3 метров. Некоторые из них совершали до двадцати полетов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что США впервые со времен "холодной войны" разместят наземные ракеты средней дальности в Азии.

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