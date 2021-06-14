В США на химзаводе вспыхнул мощный пожар и началась массовая эвакуация. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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В США на химзаводе вспыхнул мощный пожар и началась массовая эвакуация. Фото и видео

В американском городе Роктон (штат Иллинойс) на заводе Chemtool Inc. произошел мощный пожар. Очевидцы также говорят, что слышали серию взрывов.

О чрезвычайном происшествии сообщил телеканал CNN. Местная полиция в Twitter передала объявление пожарной службы об эвакуации жителей в радиусе 1,5 км от предприятия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Над заводом поднимался столб густого дыма.
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В то же время начальник пожарной охраны Кирк Уилсон уточнил, что пожар не представляет опасности для населения.

Владелец завода отметил, что все сотрудники в безопасности. Более 70 работникам предприятия удалось выбраться из здания. Причина возгорания пока неизвестна.

По данным CNN, пострадал один пожарный. Других подробностей происшествия пока нет.

Очевидцы утверждают, что слышали взрывы.

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