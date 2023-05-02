В США из-за пылевой бури на трассе столкнулись до 80 авто: погибли шесть человек, десятки пострадали. Фото и видео

В США из-за пылевой бури на трассе произошла масштабная авария, в которой столкнулись около 80 автомобилей. Вследствие этого погибли шесть человек, еще более 30 – пострадали.

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Об этом сообщает The New York Times и ВВС. Пылевая буря пронеслась через фермы и межштатную автомагистраль в сельской местности в центре Иллинойса в понедельник утром, что привело к условиям "нулевой видимости".

В авариях, которые произошли незадолго до 11 часов утра на двухмильном участке дороги в Фармерсвилле, штат Иллинойс, к югу от Спрингфилда, участвовало около 20 коммерческих транспортных средств и от 40 до 60 автомобилей, в том числе два тягача с прицепами, которые загорелись.

Пострадавшим от 2 до 80 лет, и их травмы варьировались от незначительных до опасных для жизни, в некоторых случаях людей было трудно извлечь из их автомобилей, некоторые из которых были охвачены пламенем.

По данным Национальной метеорологической службы, хотя пыльные бури могут возникать где угодно в Соединенных Штатах, они наиболее распространены на юго-западе. Они редко встречаются в центральном Иллинойсе, сказал метеоролог службы Бен Дойбельбейс.

Но сухой участок в сочетании с очень сильным ветром создал условия для бури в понедельник, добавил Дойбельбейс, отметив, что в аэропорту Спрингфилда, расположенном примерно в 30 милях к северу от места аварии, выпало лишь половину обычного количества осадков в апреле.

Напомним, в Герцегаломе, что недалеко от Будапешта в Венгрии, столкнулись более 40 авто, среди которых пять грузовиков. Вследствие аварии пострадали десятки человек.

Вечером 14 апреля в городе Бордо на юго-западе Франции произошло ДТП, в котором пострадали по меньше мере семь человек возрастом от 17 до 26 лет. Все они присутствовали на шоу "забег", который собирает любителей дрифта со всего региона.

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