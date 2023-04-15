Во Франции авто на скорости влетело в толпу людей: много пострадавших. Видео

Вечером 14 апреля в городе Бордо на юго-западе Франции произошло ДТП, в котором пострадали по меньше мере семь человек возрастом от 17 до 26 лет. Все они присутствовали на шоу "забег", который собирает любителей дрифта со всего региона.

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Об этом уже утром 15 апреля написали в издании France Bleu Gironde. Предварительно гонщик за рулем не справился с управлением во время разворота и въехал в зрителей на обочине.

По данным местной полиции, виновнику аварии 30 лет, он постоянный участник несанкционированных гонок. Против него возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей "непреднамеренное нанесение травм в условиях отягчающих обстоятельств", – указано в сообщении.

Что касается пострадавших, они доставлены в больницу и получили первую медицинскую помощь. У всех травмы разной степени тяжести, поэтому врачи не дают прогнозов об их состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве на проспекте Степана Бандеры произошла авария с участием легковушки и грузовика. В результате ДТП на этом участке дороги возникла пробка в сторону центра столицы.

Возле молдавско-украинской границы, 13 апреля произошло ДТП с автобусом, который следовал по маршруту Одесса – Кишинев. Пострадал по меньшей мере один человек – водитель транспортного средства.

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