В США бушуют лесные пожары, эвакуируют тысячи человек. Фото и видео

Несколько штатов США постигли мощные лесные пожары. Более 8 тысяч жителей населенных пунктов в Нью-Мексико и Калифорнии вынуждены эвакуироваться из-за высокой угрозы для их домов и даже жизней.

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О последствиях пожаров сообщили издания The Sun и Los Angeles Times. Отмечается, что в северной части округа Лос-Анджелес выгорело более 15 000 акров (более 6 тысяч гектаров). Это самый большой пожар в штате в этом году.

На сайте Калифорнийского департамента лесного хозяйства и пожарной охраны сообщили, что вечером 17 июня огонь охватил труднодоступные участки и угрожал домам, а также инфраструктуре, в частности, линиям электропередач, дамбам и нефтепроводам.

Пожарные сосредоточились на строительстве и укреплении огневых линий по периметру, тогда как вертолеты и авиацистерны будут пытаться замедлить распространение огня и потушить горячие точки, если это позволит условия. Метеорологи сообщили, что погода и дальше будет способствовать быстрому распространению лесного пожара.

Также вся деревня была вынуждена эвакуироваться в штате Нью-Мексико. Местные власти призвали людей оставить все вещи и уезжать срочно.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Турции в начале июня также вспыхнули лесные пожары. Сначала там загорелась трава в районе Хаджалилер (район Аксу в провинции Анталия), после чего пламя распространилось на лес в регионе. Спасатели боролись с огнем с воздуха и на земле.

– В российских Забайкалье и Бурятии в начале июня также ввели режим ЧС федерального уровня из-за лесных пожаров. Общая их площадь равнялась почти половине площади Москвы. Причиной некоторых пожаров стали грозы.

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