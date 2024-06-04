В турецкой Анталии бушует масштабный лесной пожар: огонь тушат с самолетов и вертолетов. Фото

В Турции бушует лесной пожар – сначала загорелась трава в районе Хаджалилер (район Аксу в провинции Анталия), после чего пламя распространилось на лес в регионе. Спасатели борются с огнем с воздуха и на земле.

Об этом сообщает CNN Türk. Отмечается, что распространению пожара поспособствовал ветер. Огонь вспыхнул около 15:00 во вторник, 4 июня, а уже вскоре пламя перекинулось и на лес.

На место были направлены группы регионального управления лесного хозяйства и пожарная команда муниципалитета Анталии.

Из-за того, что пожар возник вблизи теплиц и жилых массивов, было принято решение о тушении с воздуха. В ликвидации возгорания задействовали два самолета, два вертолета, 12 водовозов, две машины быстрого реагирования и много работники лесного хозяйства.

По данным СМИ, борьба с лесным пожаром продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, в нескольких регионах страны-агрессора РФ бушуют лесные пожары. В Забайкалье и Бурятии из-за них уже ввели режим ЧС федерального уровня.

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