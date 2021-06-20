В США авто протаранило людей на гей-параде: есть погибший. Фото и видео

В США в субботу, 19 июня, пикап врезался в группу людей во время гей-парада Stonewall Pride, есть погибший. Мероприятие стартовало в городе Уилтон Манорс, округ Бровард, штат Флорида.

По информации издания Miami Herald, сама авария случилась неподалеку в Форт-Лодердейле. От удара один человек погиб, еще двое получили травмы. Водителя транспортного средства уже задержали, его личность не разглашается.

Отмечается, что сам мужчина, находившийся за рулем, был в форме ЛГБТ-хора Fort Lauderdale Gay Men's Chorus, а на автомобиле он установил флаг ЛГБТ.

Видео дня

Правоохранители устанавливают, было это ДТП случайным или же направленным против участников прайд-парада. По одной из версий, авария произошла из-за несчастного случая. Нога автомобилиста якобы застряла между педалями тормоза и газа, из-за чего он потерял контроль над транспортным средством.

Вместе с тем мэр Форт-Лодердейла назвал произошедшее "террористической атакой на ЛГБТ-сообщество". Stonewall Pride в результате отменили, продолжается расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Балтиморе, штат Мэриленд США, мужчина угнал машину скорой помощи якобы для того, чтобы отвезти себя в больницу с сердечным приступом. Для этого он вызвал медиков, и пока врачи находились в здании, "пациент" запрыгнул в машину, в которой остались ключи.