В США арестовали сотрудников тайного 'полицейского участка' Китая, где следили за китайскими диссидентами

В Соединенных Штатах ФБР арестовало двух китайских агентов. Также федеральная прокуратура США обвинила десятки полицейских КНР в том, что они преследовали диссидентов в Соединенных Штатах, а некоторые из них даже руководили "необъявленным полицейским участком" в Нью-Йорке.

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Об этом сообщила CNN. Отмечается, что ФБР обнаружило секретное отделение "полиции" Китая на Манхэттене.

По словам представителя прокурора США в Восточном округе Нью-Йорка Джона Марзулли, в понедельник, 17 апреля, арестовали двух человек, причастных к незаконной полицейской операции в китайском квартале крупнейшего города США. Как ожидается, они предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке.

Задержанные якобы руководили "незадекларированным полицейским участком" на Манхэттене. Обвинения предъявлены по трем уголовным делам. Кроме того, еще несколько обвиняемых остаются на свободе.

Так, жителей Нью-Йорка 61-летнего Лю Цзяньвана и 59-летнего Чэн Цзиньпина обвинили в том, что они действовали как агенты Китая и препятствовали правосудию.

Как заявило Министерство юстиции США, Цзяньван и Цзиньпин работали вместе, чтобы создать первый заграничный полицейский участок в Соединенных Штатах от имени Министерства общественной безопасности Китая.

По словам спикера, полицейский участок был закрыт после того, как осенью прошлого года там был проведен обыск.

"Это судебное преследование свидетельствует о вопиющем нарушении китайским правительством суверенитета нашей страны путем создания секретного полицейского участка в центре Нью-Йорка", – заявил главный прокурор Бруклина Бреон Пирс.

Министерство юстиции также объявило обвинения против 34 офицеров национальной полиции КНР в запугивании граждан Поднебесной в США, критиковавших китайское правительство.

По данным Министерства юстиции, все 34 человека живут в Китае и остаются на свободе. Офицеры были частью усилий китайского правительства под названием "Рабочая группа специального проекта 912", направленных на то, чтобы повлиять на мировое восприятие КНР.

По словам Министерства юстиции, агенты якобы использовали социальные медиа для публикаций положительных сообщений о КНР и нападений на своих "предсказуемых противников", включая диссидентов в Соединенных Штатах и китайских продемократических активистов по всему миру.

"КНР с помощью своего репрессивного аппарата безопасности установила тайное физическое присутствие в Нью-Йорке для мониторинга и запугивания диссидентов и критикующих ее правительство. Действия КНР выходят далеко за пределы приемлемого поведения национального государства. Мы будем решительно защищать свободы всех живущих в нашей стране, от угрозы авторитарных репрессий", – сказал в заявлении помощник генерального прокурора Мэтью Олсен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "слитых" документах Пентагона говорилось, что Китай планировал тайно передавать военную технику России.

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