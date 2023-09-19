В США арестовали россиянина, занимавшегося контрабандой микроэлектроники в Россию

В Соединенных Штатах Америки арестовали 51-летнего гражданина страны-агрессора России Максима Марченко. Его обвинили в сговоре с целью мошенничества на территории США, а также в преступлениях, связанных с контрабандой, мошенничеством и отмыванием денег.

Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщили на официальном сайте министерства юстиции США. Также россиянина подозревают в участии в схеме контрабанды микроэлектроники двойного назначения.

Как говорится в сообщении, Марченко с помощью сети подставных компаний доставлял в Россию американские технологии двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.

Как отметил прокурор США Дэмиан Уильямс, речь идет про микросхемы OLED американского производства, которые применяются в прицелах, приборах ночного видения, тепловизорах и системах вооружения, для использования россиянами.

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Согласно судебным документам, Максим Марченко является гражданином России, проживает в Гонконге и управляет несколькими гонконгскими подставными компаниями, в том числе Alice Components Co. Ltd. (Alice Components), Neway Technologies Limited (Neway) и RG Solutions Limited (RG).

"Вместе с двумя сообщниками, которые тоже являются гражданами РФ, он управлял сетью незаконных закупок в России, Гонконге и других странах за рубежом. Эта сеть закупок обманным путем получила от американских дистрибьюторов большие количества микроэлектроники двойного назначения назначения, в частности микродисплеев OLED, от имени конечных пользователей в России. Для реализации этой схемы они использовали подставные компании, базирующиеся в Гонконге, и другие средства обмана, чтобы скрыть от правительственных учреждений США и американских дистрибьюторов, что микродисплеи OLED предназначались для России", – говорится в сообщении.

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