В Средиземном море за месяц произошли взрывы на трех танкерах: ранее суда "засветились" в российских портах - Reuters

За последний месяц три нефтяных танкера получили повреждения в результате взрывов в разных районах Средиземного моря. Причины этих инцидентов пока остаются неизвестными.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере судоходства и безопасности. Отмечается, что это первые подобные случаи в последние десятилетия, когда невоенные суда в центральной части Средиземноморья были повреждены от взрывов.

Один из таких инцидентов произошел в порту на севере Италии: ходивший под флагом Греции танкер Seajewel получил пробоину в корпусе примерно за метр ниже ватерлинии, а через 20 минут на том же судне произошел повторный взрыв. Это судно связывается с перевозкой нефти из России в обход санкций ЕС.

По словам прокурора Савоны, итальянская прокуратура начала расследование случившегося случая, когда судно находилось на якоре перед портом Савона-Вадо. Оператор танкера, компания Thenamaris, пока не прокомментировала ситуацию по запросу издания.

Еще один танкер этой же компании, Seacharm, получил повреждения от взрыва в конце января вблизи турецкого порта Джейхан. А в феврале взрыв повредил танкер для химикатов и продуктов Grace Ferrum, который ходит под флагом Либерии, у побережья Ливии, после чего судно нуждалось в спасательной операции.

По данным отслеживания кораблей LSEG, в среду Grace Ferrum находился у побережья Ливии, обозначая свой статус как "неподчиненное судно". Кипрская компания Cymare, являвшаяся оператором танкера, также не предоставила комментариев.

Известно, что все три поврежденных судна недавно заходили в российские порты. При этом представители судоходной отрасли выразили обеспокоенность из-за серии взрывов.

Кроме того, в декабре в Средиземном море возле Испании после взрыва затонуло российское грузовое судно Ursa Major. Тогда было повреждено машинное отделение, а двое членов экипажа пропали без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, в Балтийском море танкер Eventin с российской нефтью потерял управление и дрейфовал в течение нескольких часов. В конце концов он был взят на буксир. Инцидент произошел в январе 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!