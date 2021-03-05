В Сомали взорвали ресторан, погибли 20 человек и 30 получили ранения

В столице Сомали Могадишо подорвали ресторан, в результате чего погибли минимум 20 человек и еще около 30 получили ранения.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя экстренных служб. По его словам, взорвалась бомба, заложенная возле заведения.

Очевидцы рассказали, что взрывное устройство было установлено в автомобиле. Также они заявили, что слышали выстрелы.

Отмечается, что речь идет о ресторане Luul Yemeni, который расположен недалеко от порта.

"Автомобиль взорвался во время движения. Я собирался в ресторан, но начал возвращаться, как вдруг прогремел взрыв", – отметил Ахмед Абдуллахи, который проживает возле места происшествия.

Издание подчеркивает, что пока никто не взял ответственность за атаку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2019 года в Сомали произошел теракт, жертвами которого стали 26 человек, в том числе министр и депутат.