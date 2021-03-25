У Словаччині виникла політична криза через вакцину 'Супутник V': у відставку подали шість міністрів

У Словаччині на тлі коаліційної кризи, яка виникла через рішення прем’єр-міністра Ігоря Матовича закупити російську вакцину "Супутник V" проти COVID-19, у відставку пішло шестеро міністрів.

Про масові звільнення писали місцеві медіа. Згодом у ситуацію була змушена втрутитися президентка Зузана Чапутова, у своїй заяві вона закликала главу уряду покласти край політичній кризі та скласти повноваження.

Зазначається, що в Словаччину на початку березня прибули 200 тисяч доз "Супутника V". Прем'єр країни, який без відома коаліції домовився про поставку цього препарату, тоді оголосив про плани закупити ще 2 млн доз.

Європейське агентство з лікарських засобів не дало дозволу на використання російської вакцини, й навіть глава Міністерства закордонних справ Словаччини назвав її інструментом гібридної війни. Тоді частина урядовців вимагали відставки Матовича. Однак він відмовився це зробити й навпаки подякував Росії за вакцини та закликав не політизувати медичні питання.

Так, закулісна угода Ігоря Матовича із РФ щодо "Супутника V" призвела до відставки:

міністра охорони здоров'я Марека Крайчі;

міністра праці Мілана Крайняка;

міністра економіки і віцепрем'єра Ріхарда Суліка;

міністерки юстиції і віцепрем'єрки Марії Колікової;

міністра закордонних справ Івана Корчка;

міністра освіти Броніслава Грюлінга.

Місцеві ЗМІ пишуть, що на тлі урядової кризи на Словаччину, ймовірно, можуть чекати дострокові вибори. Щоб вийти із неї, президентка Зузана Чапутова тепер і самого Матовича закликала піти у відставку.

"Важливо, щоб прем'єр-міністр своєю відставкою дозволив укласти угоду між партнерами по коаліції про відновлення уряду", – йдеться у її заяві на офіційному сайті.

А ось у консервативній партії OLaNO (Звичайні люди та незалежні особистості) відповіли, що намагаються "якомога швидше покласти край коаліційній кризі, продовжити роботу уряду, виконати його програмну заяву", і тому продовжують переговори з партнерами з коаліції.

Зауважимо: 2 березня Ігор Матович заявив, що пообіцяв Росії в обмін на вакцину проти коронавірусу "Супутник V" "Закарпатську Україну". Після цього він пояснив, що пожартував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про готовність за певних умов піти у відставку, щоб покласти край хаосу коаліції в країні, пов'язаному з його боротьбою з пандемією COVID-19. Йшлося про рішення купити російську вакцину "Супутник V".