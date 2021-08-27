В Словакии разбился самолет, есть погибшие. Фото и все подробности

В селении Мокры-Гай на Скандинавском полуострове упал четырехместный самолет, так называемый кукурузник. В момент аварии в нем находился пилот и двое пассажиров, все они погибли.

Об этом сообщили на Facebook Hasičský a záchranný zbor. Спасателей и медиков вызвали очевидцы, жители района Скалицы.

По прибытию на место, спасатели начали тушить огонь, которым занялся салон воздушного судна. Когда пламя было локализовано, было обнаружено три тела без признаков жизни.

Полиция будет расследовать причины аварии, которая привела к гибели троих людей. Предварительно известно, что в техническом отсеке могла быть неисправность, а пилот не сумел вовремя распознать этот дефект.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа на Аляске произошло крушение экскурсионного самолета с туристами. Все шестеро человек на борту погибли.