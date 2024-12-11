В Сирии повстанцы сожгли гробницу отца свергнутого президента Башара Асада. Фото и видео

В Сирии повстанцы уничтожили гробницу бывшего президента Хафеза Асада, отца свергнутого лидера страны Башара Асада. Инцидент произошел в родном городе семьи Асада – Кардзисе, расположенном на северо-западе прибрежного региона Латакии.

Видео дня

Об этом пишет BBC. В сети также обнародовали видео с места событий.

Так, одно из них демонстрирует, как вооруженные мужчины ходят вокруг горящего мавзолея, выкрикивая лозунги.

На другом видео видно, как боевики наступают ногами на гроб диктатора перед тем, как его сжечь.

Повстанцы под руководством исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS) совершили стремительное наступление, которое привело к падению 54-летней династии Асада. Сам Башар Асад вместе с семьей бежал в Россию, где получил убежище от своего коллеги, российского диктатора Владимира Путина.

В разных частях Сирии люди разрушают статуи и срывают постеры изображениями Хафеза и Башара Асада, отмечая завершение их правления.

Издание опубликовало ведео, как в пригороде Дамаска протестующие свергли статую отца президента Башара Асада, бывшего президента Хафеза аль-Асада. Инцидент произошел в столичном районе Джарамана.

Башар Асад, возглавивший страну после смерти своего отца в 2000 году, уже в следующем 2001 жестоко подавил мирное восстание за демократию, что стало началом разрушительной гражданской войны. Конфликт привел к гибели более полумиллиона человек и заставил 12 миллионов сирийцев покинуть свои дома.

Хафез Асад, известный своим безжалостным правлением, руководил страной с 1971 года до своей смерти в 2000 году. Он происходил из семьи алавитов — религиозного меньшинства, которое составляет около 10% населения Сирии и имеет основную базу в провинции Латакия.

Во время правления Асада многие алавиты поддерживали его режим. Однако теперь они опасаются мести со стороны победоносных повстанцев.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Сирии продолжается передача власти от действующего правительства к оппозиционным силам. В стране будет работать переходное правительство, которое сформирует близкий соратник Абу Мухаммеда аль-Джулани Мухаммед Башир.

Лидер исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS) Абу Мухаммед аль-Джулани, руководивший наступлением повстанцев в Сирии, заявил, что у Запада нет причин бояться победы оппозиции. Он отметил, что его группа не стремится к дальнейшему развитию конфликта.

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