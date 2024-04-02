В Финляндии произошла стрельба в школе, есть пострадавшие

В финском городе Вантаа произошла стрельба в школе, в результате которой пострадали трое детей. По предварительным данным, в преступлении подозревают 12-летнего школьника

Стрелка задержали через час после того, как в центр неотложной помощи поступил звонок по поводу стрельбы. Об этом сообщает издание Iltalehti.

По данным полиции, подозреваемому в стрельбе 12 лет. Инцидент произошел в йокирантском филиале школы Виертола. Полиция была направлена ​​в школу около 9:08, а уже через час предполагаемый стрелок был задержан.

Стоит отметить, что в школе Виертола учатся около 800 учеников. По оперативной информации, в результате стрельбы пострадали трое 12-летних детей.

В соседнем школьном здании учеников и персонал не выпускают на улицу. На месте происшествия продолжают работу многочисленные вооружённые полицейские патрули и спасатели.

В правоохранительных органах попросили людей держаться подальше от района происшествия и не выходить из дома. Также в полиции сообщили, что уже начато расследование по факту стрельбы в школе.

Напомним, в Варшаве произошло чрезвычайное событие, в ходе которого несколько пассажирских автобусов были обстреляны из пневматического оружия. Польская полиция уже начала расследование и пытается установить виновных.

Ранее сообщалось, что в городе Филадельфия штата Пенсильвания США в результате стрельбы пострадали восемь старшеклассников, ожидавших автобуса на остановке. Трое неизвестных вышли из авто и открыли огонь по транспорту с подростками, произведя десятки выстрелов.

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