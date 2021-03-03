В Швеции мужчина с ножом напал на людей: 8 пострадавших
В Швеции в среду, 3 марта, 20-летний мужчина напал с ножом на людей, ранив восемь человек.
Инцидент произошел в деревне Ветланда (300 км от Стокгольма) около 15:00 по местному времени. Правоохранители расследуют случившееся как теракт, передает expressen.se (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Преступника во время задержания полицейскими ранили с табельного огнестрельного оружия.
По предварительным данным СМИ, у некоторых пострадавших серьезные травмы. Нападавший также был доставлен в больницу.
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🔴 ALERTE INFO - #Suède : Au moins huit blessés suite à une attaque au couteau à #Vetlanda dans le comté de #Jönköping. La police a ouvert le feu sur le suspect, qui a été transporté à l'hôpital. #VetlandaAttack #Terror #terrorisme #terroriste #Sweden #SwedenAttack pic.twitter.com/y5Y5bF6dCX— FranceNews24 (@FranceNews24) March 3, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре в Стокгольме (Швеция) женщину задержали за незаконное лишение свободы своего взрослого сына. Он не выходил из квартиры почти 30 лет. Больного мужчину случайно спасла родственница.