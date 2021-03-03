В Швеции мужчина с ножом напал на людей: 8 пострадавших

В Швеции в среду, 3 марта, 20-летний мужчина напал с ножом на людей, ранив восемь человек.

Инцидент произошел в деревне Ветланда (300 км от Стокгольма) около 15:00 по местному времени. Правоохранители расследуют случившееся как теракт, передает expressen.se (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Преступника во время задержания полицейскими ранили с табельного огнестрельного оружия.

По предварительным данным СМИ, у некоторых пострадавших серьезные травмы. Нападавший также был доставлен в больницу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре в Стокгольме (Швеция) женщину задержали за незаконное лишение свободы своего взрослого сына. Он не выходил из квартиры почти 30 лет. Больного мужчину случайно спасла родственница.