В Швейцарии освободили из-под стражи воевавшего за Украину добровольца: за что его задерживали. Фото

Швейцарец Джон Нейдхарт, который в течение двух лет защищал Украину, был выпущен под залог в ходе судебного расследования в Берне. Он был задержан после того, как мужчина присоединился к демонстрации украинских женщин в Женеве.

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Эти женщины требовали освобождения своих сыновей и мужчин из русского плена или, по крайней мере, получения какого-то знака жизни от них. Об этом сообщает Радио Свобода.

Нейдхарт вместе со своим отцом пришел на акцию перед штаб-квартирой ООН в Женеве. В прошлую субботу он также принял участие в подобной акции в Люцерне, где держал плакат с надписью: "Украинских защитников пытают в российских тюрьмах".

После возвращения в Швейцарию именно во время проведения Глобального саммита мира Нейдхарт сдался полиции с целью привлечь внимание к ситуации в Украине. Согласно швейцарскому законодательству, ему грозит до трех лет заключения за службу в иностранной армии.

Во время шестичасового допроса у него забрали мобильный телефон, украинские военные награды, военный берет, шевроны и книгу, которую он написал об Украине. Нейдхарт был выпущен под залог на время расследования, но ему запрещено покидать Швейцарию.

Джон Нейдхарт утверждает, что для Украины важны не переговоры с Россией, а глобальная поддержка в поле боя. Он планирует продолжать участвовать во всех акциях в поддержку Украины.

Мужчина заявил, что сейчас рассматривает два возможных сценария дальнейшего развития событий: либо он будет отбывать наказание в швейцарской тюрьме, либо заплатит штраф и вернется на фронт, чтобы защищать Украину. Нейдхарт также резко критикует правительство своей страны за ограниченную помощь Украине.

Напомним, в день начала Саммита мира в Швейцарии, 15 июня, в швейцарском городе Люцерн прошла масштабная проукраинская акция. Ее участники преследовали цель привлечь внимание к тому, что в плену России уже более двух лет остаются сотни военнопленных – защитников Украины. Участники акции, к которой присоединились и родные пленных воинов, напомнили миру о необходимости освободить из российских тюрем и застенков всех пленных и заложников, а также вернуть на родину похищенных агрессором украинских детей.