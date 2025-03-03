В сети увлеклись встречей Короля Чарльза ІІІ и Зеленского, вспомнив о нападках за костюм в Белом доме

2 марта в частном имении Сандрингем, расположенном в графстве Норфолк на востоке Англии, состоялась важная встреча короля Великобритании Чарльза ІІІ и президента Украины Владимира Зеленского. Событие привлекло общественность и пользователей социальных сетей, где активно обсуждали детали.

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После того, как на страницах королевской семьи в Facebook и Instagram появились сообщения о встрече, пользователи начали обмениваться мнениями по поводу самой встречи, а также вспоминали прошлые инциденты, в частности критику внешнего вида президента Украины во время его визита в Белый дом. Многие отметили, что вопрос о костюме Зеленского на этой встрече не стал темой обсуждения, что, по их мнению, указывает на уважение, хорошие отношения и понимание того, что в Украине уже три года идет полномасштабная война.

"По крайней мере, здесь Зеленского не спросили, почему он не в костюме", — отметил один из комментаторов. Другие добавили:

"Представьте себе, если бы Зеленский надел костюм для короля Чарльза. Трамп бы спонтанно вспыхнул".

"А о костюме никто не говорил? Спасибо, Англия!"

"И я не сомневаюсь, что президента Зеленского не спросили, почему он не в костюме. Он демонстрирует поддержку своим войскам, как это делает настоящий лидер".

Кроме этого, люди замечали, что президент выглядел достойно для встречи с королем: "Одежда достаточно хороша для короля Англии, но, очевидно, не для Белого дома".

Некоторые же выражали свое восхищение тем, как Великобритания относится к Украине, подчеркивая важность поддержки, которую оказывает королевская семья, правительство и британский народ.

Однако на костюме обсуждения не закончились, ведь некоторые пользователи предложили не приглашать президента США Дональда Трампа в Британию:

"Великолепно! Пожалуйста, отзывайте приглашение на государственный визит, отправленное Трампу!"

"Можете ли вы отменить государственный визит с президентом Трампом? За этот срок он нас довольно смутил. Спасибо".

В сети отметили, что приятно наблюдать, что президент Украины улыбается, его ценят, а король Чарльз ІІІ относится к Зеленскому с уважением, которого заслуживает он и его страна.

"Сегодня я очень горжусь тем, что я англичанин. Спокойные, рассудительные голоса. Достоинство. Уважение. Честь. И доброта"

Однако не обошлось и без курьезов, так как на фото, опубликованном королевской семьей на аудиторию более 13 млн человек, видно позади короля и президента халаты.

"Почему за ними висят халаты?" – спрашивали в сети. Один из пользователей объяснил, что это не дворец, а более личный дом.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, посвященный вопросам системы безопасности на континенте и будущим гарантиям безопасности для Украины. В Великобритании выражали надежду, что эта встреча позволит приблизиться к установлению справедливого и устойчивого мира в украинском государстве.

После окончания саммита Зеленский не остался на пресс-конференции, а полетел вертолетом к королю. Встреча была частная, в тихом королевском имении, без прямых трансляций и разговоров на камеру.

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