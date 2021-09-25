В сети стали вирусными фото канцлера ФРГ Меркель с попугаями в птичьем парке

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила парк птиц в рамках прощальной поездки по своему избирательному округу. Она сделала эмоциональные фото с яркими австралийскими попугаями, чем порадовала сеть.

О посещении Меркель птичьего парка в северном штате Мекленбург-Передняя Померания, сообщило издание DW. На опубликованных фото видно, как стая австралийских радужных лорикет буквально обсела канцлера ФРГ.

Попугаи порхали вокруг Ангелы Меркель и угощались птичьими вкусностями из небольшого бумажного стаканчика, заполненного "нектаром лори", сделанным из пыльцы сушеных цветов, фруктового сахара, злаков и воды.

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"Канцлер Германии встретилась с некоторыми яркими избирателями накануне воскресных всеобщих выборов в Германии – хотя можно с уверенностью сказать, что они не будут голосовать за ее партию", – пошутило издание.

На одном из кадров Меркель особенно эмоциональная – она широко открыла рот то ли от восторга, то ли от крика. Издание Spiegel написало, что один из попугаев укусил канцлера за палец, когда она кормила птиц, и именно этот момент заснято на фото. Свое мнение издание аргументирует еще и тем, что за всю историю своего руководства правительством Меркель крайне редко высказывала яркие эмоции.

Канцлером Германии Ангеле Меркель осталось быть совсем недолго – выборы в бундестаг состоятся 26 сентября. И поскольку Меркель отказалась возглавить список кандидатов от своей Христианско-демократической партии, на первом заседании парламента депутаты выберут нового канцлера ФРГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель, занимавшая эту должность 16 лет, уходит. Новый канцлер будет определен на парламентских выборах, которые состоятся 26 сентября. Чего ждать Украине от нового лидера, читайте в нашем материале.