В сети показали редкое фото пассажиров "Титаника" перед заходом на судно

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
2,4 т.
Титаник история

Пользователям сети продемонстрировали архивную фотографию пассажиров трагично известного лайнера "Титаник", который утонул после столкновения с айсбергом более 108 лет назад.

Как известно, тогда погибли 1517 из 2223 человек на борту. Снимок, на котором изображено, как люди подымаются на корабль в порту Саутгемптон, появился в Twitter "Исторические фото".

"Пассажиры поднимаются на борт "Титаника". Великобритания. 1912 г." – коротко подписали авторы поста.

Известно, что снимок сделал один из пассажиров лайнера, который сошел с него до катастрофы, – отец Фрэнк Браун.

Снимок Фрэнка Брауна: пассажиры поднимаются на борт "Титаника" из посыльного судна "Ирландия"

В открытых источниках отмечается, что с 1911 по 1916 годы Браун изучал богословие в дублинском институте Миллтаун Парк. В начале этого периода его дядя Роберт (Епископ Клойна) прислал ему необычный подарок: билет на небольшое путешествие на борту "Титаника", направлявшегося в свое первое плавание из британского порта Саутгемптон в Шербур (Франция), а затем в Куинстаун (графство Корк, Ирландия).

Во время плавания на лайнере отец Браун подружился с парой американских миллионеров, сидевших с ним за одним столом в столовой для первого класса на лайнере. Они предложили ему отправить сообщение своему настоятелю (архиепископу) в Дублин, чтобы попросить у него разрешения остаться на борту до конца плавания в Нью-Йорк (отец Браун должен был сойти на берег именно в Куинстауне). Американская пара даже заявила, что оплатит его проезд. Фрэнк телеграфировал сообщение и получил ответ по прибытии в Коркскую гавань, где "Титаник" стал на якорь.

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Телеграмма состояла из пяти слов: "Сходи с этого корабля – архиепископ". Благодаря этому, когда новости о бедствии с "Титаником", утонувшим 14 апреля 1912 года, достигли Ирландии, Фрэнк Браун уже вернулся к своим занятиям по богословию в Дублине.

После трагедии его фотографии появились на первых полосах газет всего мира. В начале 1913 года Фрэнк Браун начал читать публичные лекции о "Титанике", которые иллюстрировал слайдами. В дополнение к своей коллекции фото он приобрел материалы, имеющие отношение к гибели корабля – радиосообщения с судна и иллюстрации из множества различных источников, непосредственно связанных с катастрофой.

Этот снимок Браун сделал сразу после отплытия "Титаника" из Куинстауна в 13:55 11 апреля 1912 года

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