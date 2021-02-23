В сети показали редкое фото пассажиров "Титаника" перед заходом на судно

Пользователям сети продемонстрировали архивную фотографию пассажиров трагично известного лайнера "Титаник", который утонул после столкновения с айсбергом более 108 лет назад.

Как известно, тогда погибли 1517 из 2223 человек на борту. Снимок, на котором изображено, как люди подымаются на корабль в порту Саутгемптон, появился в Twitter "Исторические фото".

"Пассажиры поднимаются на борт "Титаника". Великобритания. 1912 г." – коротко подписали авторы поста.

Известно, что снимок сделал один из пассажиров лайнера, который сошел с него до катастрофы, – отец Фрэнк Браун.

В открытых источниках отмечается, что с 1911 по 1916 годы Браун изучал богословие в дублинском институте Миллтаун Парк. В начале этого периода его дядя Роберт (Епископ Клойна) прислал ему необычный подарок: билет на небольшое путешествие на борту "Титаника", направлявшегося в свое первое плавание из британского порта Саутгемптон в Шербур (Франция), а затем в Куинстаун (графство Корк, Ирландия).

Во время плавания на лайнере отец Браун подружился с парой американских миллионеров, сидевших с ним за одним столом в столовой для первого класса на лайнере. Они предложили ему отправить сообщение своему настоятелю (архиепископу) в Дублин, чтобы попросить у него разрешения остаться на борту до конца плавания в Нью-Йорк (отец Браун должен был сойти на берег именно в Куинстауне). Американская пара даже заявила, что оплатит его проезд. Фрэнк телеграфировал сообщение и получил ответ по прибытии в Коркскую гавань, где "Титаник" стал на якорь.

Телеграмма состояла из пяти слов: "Сходи с этого корабля – архиепископ". Благодаря этому, когда новости о бедствии с "Титаником", утонувшим 14 апреля 1912 года, достигли Ирландии, Фрэнк Браун уже вернулся к своим занятиям по богословию в Дублине.

После трагедии его фотографии появились на первых полосах газет всего мира. В начале 1913 года Фрэнк Браун начал читать публичные лекции о "Титанике", которые иллюстрировал слайдами. В дополнение к своей коллекции фото он приобрел материалы, имеющие отношение к гибели корабля – радиосообщения с судна и иллюстрации из множества различных источников, непосредственно связанных с катастрофой.

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